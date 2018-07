Nuovi uffici per l’Inps: salva la sede di Licata

Si sposta nei nuovi locali di via Panepinto, la sede territoriale dell’Inps di Licata. Chiudono gli uffici storici di via Santa Maria, accanto alla chiesa di Santa Maria La Vetere. La sede cittadina dell’Istituto nazionale previdenza sociale, però sarà mantenuta.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, da lunedì prossimo gli uffici saranno aperti in via Panepinto, nell’ex scuola che da tempo ospitano l’Agenzia delle Entrate e il dipartimento Finanze del Comune. A renderlo noto è stato Domenico Falzone, direttore provinciale dell’Inps di Agrigento.

