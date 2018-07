Licata scatenato, arriva Provenzano

È un Licata scatenato sul mercato quello, che sarà ai nastri di partenza del campionato d’Eccellenza. La dirigenza licatese, guidata dal presidente Danilo Scimonelli, infatti, si è assicurata le prestazioni di Girolamo Provenzano, centrocampista con il vizio del gol che nelle ultime stagioni ha giocato con la maglia dello Scordia.

Per il nuovo giocatore licatese anche l’esordio in Serie A con la maglia del Messina, nel 2006 contro l’Inter e con la casacca giallorossa ha anche giocato in Serie B.

Si tratta di un giocatore di indubbia esperienza e che potrà dare il proprio contributo alla causa di un Licata che comunque potrebbe perdere Giorgio Tumbarello, che era stato riconfermato ma che è stato richiesto da squadre di categorie superiori. Il giocatore e la dirigenza erano d’accordo che in caso di richiesta da squadre di categoria superiore sarebbe stato lasciato libero e adesso potrebbe verificarsi questa opzione.

