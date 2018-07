Pallavolo Aragona, arriva la schiacciatrice Carolina Falcucci

La società Seap Pallavolo Aragona comunica di aver acquisito per la prossima stagione di serie B2 le prestazioni di Carolina Falcucci, schiacciatrice di 181 cm, classe 1995, originaria di Pisa.

Carolina Falcucci è reduce da una brillante stagione con la maglia della Cofer Lamezia, formazione che ha sfiorato la promozione in B1. E’ un martello-ricevitore, molto abile in difesa.

“Sono reduce da una stagione dove con le mie compagne del Lamezia abbiamo sfiorato con i play off la promozione in B1 e quando è arrivata la chiamata che prevedeva di affrontare nuovamente obiettivi importanti - ha detto la Falcucci -. Mi sono sentita particolarmente stimolata. Parlando con il presidente Nino Di Giacomo si percepiva tanta professionalità e voglia di fare bene ed è quello che cerco. In più ho già avuto la possibilità di giocare con Francesco Eliseo, un allenatore che mi conosce bene, che sa quali sono sia i miei punti forti e, soprattutto, quelli su cui dover lavorare bene. Non vedo l’ora di iniziare, per conoscere tutti i componenti della società e le mie nuove compagne di squadra”.





