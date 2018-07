Agrigento, al via l'operazione "Estate Sicura" in occasione dell'esodo estivo

Al via l’operazione “Estate sicura”. Su disposizione del Comando Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo ed in conformità alle direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nell’ambito del piano stabilito dal questore Maurizio Auriemma, in occasione dell’esodo estivo, sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza stradale, su tutte le strade statali e provinciali di Agrigento, con particolare riguardo alla statale 640 alla statale 115 che attraversa tutto il territorio della provincia, da Menfi a Licata, e alla statale189 (Agrigento – Palermo ), nella previsione che utenti dell’entroterra e delle altre provincie vicine si sposteranno per raggiungere le località balneari del litorale agrigentino.

