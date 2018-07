Licata, il consigliere Mimmo Cuttaia si dimette tre ore dopo l'insediamento

Si è insediato, ha prestato giuramento, ha partecipato alle operazioni di voto per l’elezione dell’ufficio di presidenza e poi si è dimesso. È durata appena tre ore, dalle 17,30 alle 20.30 l’esperienza da consigliere comunale per Domenico «Mimmo» Cuttaia, stimato medico licatese che in passato è stato presidente del Consiglio comunale, eletto con il Movimento cinque stelle a Palazzo dell’Aquila nera. Al termine delle operazioni della seduta inaugurale della nuova assemblea cittadina, che ha eletto presidente, con 19 voti, il consigliere Giuseppe Russotto e vice presidente Pietro «Alessio» Munda, l’esponente pentastellato, con una nota indirizzata al presidente del Consiglio comunale ed al segretario generale del Comune, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

