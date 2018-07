Concerti, mostre e incontri letterari: a Comitini si anima la stagione estiva

Comitini si prepara a vivere un’estate ricca di eventi, con concerti, mostre artistiche e incontri letterari. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo paese Nino Contino, il quale con la sua giunta e i suoi collaboratori sta lavorando in questi giorni alla stesura del calendario di eventi per i prossimi mesi. Nonostante il calendario sia ancora in fase di definizione cominciano a trapelare nomi importanti per la manifestazione estiva: si stanno limando gli ultimi dettagli per portare nel paese il gruppo italiano dei “Modà”, per un concerto previsto per il primo agosto: «Siamo alle fasi conclusive dell’accordo – spiega Nino Contino – ma al 99% i Modà suoneranno il primo agosto a Comitini».

