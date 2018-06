Caltabellotta, prete tanzaniano cittadino onorario

«Da noi la cultura dell’accoglienza è sacra e chi svolge il proprio ruolo attraverso una particolare vicinanza alla comunità locale, in particolare agli anziani e agli ammalati, merita un’attenzione ancora maggiore».

Lo ha detto il sindaco di Caltabellotta, Paolo Segreto, commentando la decisione di conferire la cittadinanza onoraria al sacerdote Alfred Jacob Simkonda, della Tanzania, che ha operato per 10 anni nel centro montano. C’è stata festa prima nell’aula consiliare e poi tra la gente di Caltabellotta per l’iniziativa assunta in municipio.

