Pronti i kit per la differenziata a Sciacca, da oggi distribuzione nel centro storico

SCIACCA. Sarà avviata oggi, a Sciacca, la consegna del kit mastelli per la raccolta differenziata porta a porta per tutte le utenze domestiche del centro storico. La distribuzione è in programma, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, presso l’isola ecologica di contrada Perriera e nei locali del mattatoio comunale. Andrà avanti dal lunedì al venerdì. Tutti gli utenti sono invitati a recarsi presso i punti di consegna per il ritiro del kit.

Aumentare la differenziata in città è ormai una necessità perché i dati che continuano ad arrivare al Comune indicano un livello sempre basso, che non riesce a discostarsi tanto, di mese in mese, dal 30 per cento mentre la Regione impone che, già fra due mesi, deve raggiungere quota 65 per cento per evitare al Comune di dovere pagare sanzioni. Ed a proposito di costi sempre difficili da contenere ieri è stato ufficializzato l’aumento, dell’11 per cento, della Tari che graverà sul 2018.

