L'Akragas, la retrocessione è ad un passo ma la squadra vuole lottare

AGRIGENTO. Akragas in campo per preparare la trasferta in casa della Juve Stabia. La classifica dice che la formazione di Lello Di Napoli è ormai a un passo dalla retrocessione in Serie D, se si considera anche la circostanza che andrà incontro ad almeno un’altra penalizzazione per il mancato pagamento dei contributi connessi agli stipendi alla scadenza del 16 dicembre.

Tuttavia la prestazione contro il Lecce, dove la squadra ha lasciato i tre punti agli avversari ma ha mostrato una buona quadratura dando la sensazione di potere portare a casa un risultato utile, ha dato un po’ di ottimismo all’ambiente anche se solo un miracolo potrebbe regalare i play out all’Akragas. Quest’anno il regolamento prevede la retrocessione diretta solo se fra la penultima e l’ultima in classifica il distacco non superi gli otto punti di distacco. Al momento il Fondi precede la formazione di Di Napoli di 12 lunghezze.

