In un video la passione spaziale dei ragazzi della scuola Collodi di Bivona

La classe VA della Scuola Primaria “C. Collodi” di Bivona, facente parte dell’I.C. “A. Manzoni” di Alessandria della Rocca (Ag), diretto da Rosaria Provenzano, ha seguito con profondo interesse ed entusiasmo la missione spaziale Artemis 1.

Gli alunni, dopo aver studiato il Sistema Solare ed analizzato i corpi celesti che gravitano intorno al Sole, hanno assistito alle varie fasi della missione, guidati dall’insegnante Adriana Sardo, a partire dall’entusiasmante lancio dello Space Launch System, che è avvenuto il 16 novembre scorso dal centro spaziale Kennedy in Florida e che ha portato la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno alla Luna, segnando così il primo passo per il ritorno dell’esplorazione umana sul nostro satellite.

Tutti i bambini hanno seguito ed illustrato i vari momenti della missione, fino a quello dell’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, hanno letto articoli ed osservato, con attenzione, le foto inviate da Orion e da ArgoMoon, nano satellite italiano.

Hanno, inoltre, costruito e lanciato piccoli razzi ad aria, in occasione della seconda “Giornata nazionale dello spazio”, partecipando ad un’iniziativa del CTNA, Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio.

L’insegnante Sardo puntualizza che queste esperienze risultano significative e formative poiché suscitano il desiderio spontaneo di scoprire, conoscere, esplorare, chiedere, capire, coltivare e realizzare grandi sogni. Offrono agli alunni occasioni per apprendere nozioni sulle caratteristiche del Sistema Solare, sulle missioni spaziali, sul lavoro di astrofisici ed astronauti, riflettendo su come profondo impegno, determinazione e studio accurato consentano il raggiungimento di importanti traguardi.

© Riproduzione riservata