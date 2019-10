Seap Dalli Cardillo Aragona, oggi il penultimo test match col Marsala

Nuovo impegno casalingo per la Seap Dalli Cardillo Aragona che oggi tornerà in campo per la penultima amichevole della pre-season in vista dell'esordio nel campionato di serie B1. Le biancazzurre sfideranno il Marsala Volley che milita in A2 dell'ex allenatore Paolo Collavini e galvanizzato dall'esordio vincente in campionato contro il Montecchio. L'amichevole si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio alle 19. L'ingresso al palazzetto è libero.

Coach Luca Secchi, come di consueto, darà spazio a tutte le giocatrici del roster per migliorare la condizione fisica e l'affiatamento della squadra, ripassare gli schemi e provare nuove situazioni tattiche. Per i tifosi e gli appassionati di pallavolo lo spettacolo è assicurato dalla presenza in campo da giocatrici di indiscusso valore tecnico.

Rispetto al passato, quest'anno, sono tantissime le atlete originarie delle regioni del Nord che hanno deciso di macinare chilometri e di spostarsi nell'estremo Sud della Sicilia per sposare l'ambizioso progetto pallavolistico del club del presidente Nino Di Giacomo.

