L'agrigentino Roberto Principato riconosciuto Ambasciatore del turismo a Palermo nella seconda edizione di Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2025 promossa ed organizzata a Palermo dall’Accademia degli Studi Turistici Manageriali presieduta da Giuseppe Riticella, svoltasi in occasione della 46^ Giornata Mondiale del Turismo, con il patrocinio dell’ Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e dell’Assessorato Al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Palermo.

