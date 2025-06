Le Donne del Vino, incontro a Menfi in ricordo di Marisa Leo

«Durante l’incontro - dice Antonina Cammarata, mamma di Marisa e presidentessa dell’Aps Marisa Leo - si ricorderà lei, che amava questo luogo, il Maharìa, Casa Planeta. Ricordo che nell’agosto del 2022, durante un evento, mi coinvolse assieme alla piccola Alice. Trascorremmo un pomeriggio bellissimo». Marisa non solo eccelleva nel suo lavoro, ma dedicava anche il suo impegno alla lotta contro la violenza di genere. La sua voce si levava con forza e passione, mentre si adoperava per sensibilizzare le persone sulle tematiche cruciali della violenza e della discriminazione.

Emozioni, colori, poesia e solidarietà nel segno di Marisa Leo, la trentanovenne di Salemi caduta il 6 settembre 2023 per mano dell’ex compagno che non accettava la fine della loro relazione. La solarità di Marisa, il suo sorriso che continua a far rumore, è il fil rouge dell’incontro ludico-culturale «Strade di luce», promosso ed organizzato dalla Marisa Leo Aps e dall’associazione Le Donne del Vino di Sicilia. Appuntamento domenica 15 giugno alle 18 al Maharìa, un luogo suggestivo nel cuore del centro storico di Menfi, particolarmente amato da Marisa.

Donna del Vino Sicilia, a ricordarla è Roberta Urso, delegata di Le Donne del Vino di Sicilia. «Il 15 giugno - dice - la luce di Marisa splenderà ancora di più: la sua intraprendenza, disponibilità, voglia di vivere verranno raccontate in occasione di un evento che vuole celebrare il rispetto, l’arte e la bellezza. Noi abbiamo il compito di comunicare e promuovere le storie che si celano dentro ad ogni bottiglia di nostra produzione, missione di cui la nostra Marisa sarà sempre portabandiera per annunciare un messaggio di pace e bellezza. Lo faremo anche questa volta, offrendo calici di solidarietà e rispetto».

L’incontro, moderato dal giornalista Toni Fisco, sarà l’occasione per ricordare Marisa Leo, la sua «rivoluzione gentile» che è d’ispirazione in un momento particolarmente buio della nostra Storia. Alla conferenza, dedicata al tema della donna e della luce nell’arte pittorica, interverrranno la Marisa Leo Aps, Giusy Agueli, presidentessa dell’associazione Palma Vitae, Tanino Bonifacio, critico d’arte, Luana Rondinelli, attrice e regista teatrale, e la stessa Roberta Urso. Intermezzo poetico di Nadia La Chiusa. A seguire, alle 19.30, l’inaugurazione della mostra «Costellazioni» dell’artista Daniela Lucentini. «Le mie Costellazioni - dice la pittrice - sono storie, sono viaggi, sono emozioni sospese nel tempo, sia perché possono essere viste come un richiamo alle stelle che guidano e illuminano il cammino, proprio come la luce di Marisa. Storie che possono guidarci verso un futurodi speranza e di rinascita».

L’incontro di domenica 15 giugno, che si concluderà con apericena in abbinamento ai vini offerti da Le Donne del Vino di Sicilia, sarà una serata di solidarietà. Infatti, parte del contributo di 25 euro andrà all’associazione Marisa Leo Aps che promuove la cultura del rispetto con varie iniziative ed anche con l’istituzione di borse di studio annuali da destinare sia a studenti meritevoli con situazioni economiche precarie sia a figli delle vittime di violenza, attualizzando il pensiero di Marisa: «La grandezza di una persona si misura da quanto riesce a cambiare in meglio la vita delle persone che incontra sul proprio cammino».