Una vita tra calcio e politica, Canicattì ricorda Vincenzo Marchese Ragona

A distanza di vent’anni dalla morte sarà ricordato nella sua Canicattì la storica figura di Vincenzo Marchese Ragona meglio noto per tutti come lu zi Viciu. Marchese Ragona ha legato il suo nome soprattutto al calcio e alla politica. In questi due campi è stato un leader ed un esempio guadagnandosi la stima e la simpatia praticamente di tutti non solo in città o in Sicilia ma anche nel resto d’Italia.

Soprattutto nel mondo del calcio agonistico per la sua fede biancorossa da dirigente del Canicattì Calcio forse nei momenti migliori. Personaggio unico sono ancora impresse nella mente degli sportivi le immagini di Ragona quando dagli spalti dello stadio Carlotta Bordonaro e dal tetto della Casa Balilla incitava sportivi e giocatori a tifare e a conquistare la vittoria. Pagine memorabili. L’impegno di Vincenzo Marchese Ragona anche nella politica. Da amministratore ed assessore comunale alla Polizia comunale ed Igiene urbana. Impressa nella mente dei concittadini l’immagine di quando senza risparmiarsi a bordo dell’autobotte comunale sorvegliava il lavaggio delle strade cittadine senza disdegnare di impugnare la lancia per pulire i punti più difficili.

Per ricordare questo pezzo di storia di Canicattì a vent’anni dalla morte la famiglia ha organizzato un momento di riflessione facendo celebrare lunedì prossimo 29 agosto alle ore 19 nella chiesa di S. Diego una funzione religiosa aperta a tutti cui parteciperanno senza bisogno di alcun invito non solo politici e sportivi ma anche i cittadini che lo hanno conosciuto ed apprezzato per il suo spirito di abnegazione e la sua passione sportiva. Attese presenze anche da fuori città.

