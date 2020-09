Porto Empedocle, donate sei panchine letterarie: gli omaggi a Camilleri e Pirandello

Sono state inaugurate, sabato 5 settembre, le sei panchine letterarie che il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars ha donato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Le istallazioni sono dedicate al genio di Andrea Camilleri e a Luigi Pirandello. Per la loro realizzazione l’associazione "Movimento Cinque Stelle Sicilia» ha donato 20.000 euro.

Le panchine sono state realizzate dall’associazione A Tutta Vita con le artiste Antonina e Giovanna Bommarito, due giovanissime sorelle originarie di Terrasini.

"Oggi Porto Empedocle - spiegano i deputati Ars - il Movimento 5 Stelle dà prova concreta di vicinanza ai cittadini e alle istituzioni locali, supportando le nostre amministrazioni a voler realizzare progetti in grado di valorizzare luoghi e creare nuove opportunità di lavoro. Se si muove un’associazione, si muove una città, si impegnano giovani, si crea rigenerazione urbana e si incentiva il turismo culturale. Abbiamo sposato con entusiasmo il progetto della nostra sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina, di realizzare un parco letterario proprio nella città che ha dato i natali ad Andrea Camilleri e quale miglior occasione se non farlo proprio in vista dell’anniversario della sua nascita, il 6 settembre. Oggi - sottolineano i deputati del M5s all’Ars - è una grande festa non solo per Porto Empedocle, ma per tutta la Sicilia. Grazie a qeusta iniziativa la città potrà incuriosire i sui visitatori attraverso un vero e proprio percorso letterario che si snoda nelle vie cittadine che rappresenta dunque un valore aggiunto alla bellezza di questa città".

