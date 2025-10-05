Festa dell’Amicizia a Ribera, Figuccia: «Lega primo partito in Sicilia. Con la Dc nuovo patto per il futuro»

«Oggi alla Festa dell’Amicizia abbiamo lanciato un messaggio chiaro: la Sicilia è al centro del progetto politico della Lega. Stiamo costruendo un radicamento territoriale che, alle prossime elezioni Politiche, renderà la Lega il primo partito dell’Isola». Lo dichiara Vincenzo Figuccia, deputato regionale e dirigente della Lega in Sicilia, a margine della manifestazione organizzata dalla Democrazia Cristiana a Ribera.

«Quando ho aderito nel 2019 – prosegue Figuccia – un’espansione di questa portata al Sud era impensabile. Oggi invece è realtà, grazie alla guida di Matteo Salvini e a una classe dirigente seria, presente e radicata in ogni angolo della regione. Lavoriamo per un patto forte con le forze centriste e cattoliche, capace di coniugare valori, responsabilità e sviluppo. È questa la strada per dare ai siciliani risposte concrete e un futuro di crescita e opportunità», conclude.