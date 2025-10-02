Fratelli d'Italia lascia la maggioranza al Comune di Agrigento

Fratelli d’Italia Agrigento, nel corso della riunione di oggi dei coordinatori provinciale e comunale Barba e Antinoro, dei consiglieri e assessori agrigentini, e dell’onorevole assessore regionale Savarino, ha deciso di uscire dalla maggioranza che sostiene l'attuale amministrazione comunale di Agrigento con le immediate dimissioni degli assessori Alfano e Piparo.

«È stata una scelta sofferta e condivisa, nel rispetto della dignità della nostra classe dirigente e frutto di una riflessione attenta sul presente e sul futuro della città.- si legge in una nota - Non servono poltrone per curare e difendere gli interessi del territorio. Non ci interessano tanto gli incarichi o i ruoli, ci interessa soprattutto continuare a lavorare con coerenza e determinazione per Agrigento».