Rafforzamento ospedali di Sciacca e Ribera, Mortillaro (Udicon): "Riconosciuto il ruolo strategico del nostro territorio"

«Accogliamo con entusiasmo le novità introdotte dalla riforma, che finalmente riconosce il ruolo strategico e le esigenze specifiche del nostro territorio».

Il presidente provinciale di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) Agrigento, Giuseppe Mortillaro, esprime la propria soddisfazione per le decisioni assunte dal Governo regionale in merito alla nuova rete ospedaliera siciliana, che vede i comprensori di Sciacca e Ribera come protagonisti di un significativo rafforzamento dell'offerta sanitaria.

«È un segnale concreto di attenzione verso le comunità locali - ha continuato Mortillaro - e un passo fondamentale per garantire una sanità più efficiente e vicina ai cittadini».

Nel dettaglio la conferma dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca come DEA di primo livello, con un incremento di posti letto da 236 a 271. L'aumento dei posti in Chirurgia generale, Medicina interna, Neurologia e nell'Unità coronarica, oltre al potenziamento dei posti letto per i post-acuti.