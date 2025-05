Il sindaco di Lampedusa: «Intitoliamo a Papa Francesco il molo Favaloro»

«Sentiremo la Capitaneria di porto per avviare le procedure di intitolazione di molo Favarolo a Papa Francesco, nel ricordo della sua visita dell’otto luglio 2013. Durante quella visita si è affacciato da quel molo protendendo le braccia verso il Mediterraneo». Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, interpretando i sentimenti dei suoi concittadini scossi dalla notizia della morte del pontefice, ci pensava già da un pò. Adesso, la decisione e l’iter da avviare.

«La potenza delle immagini di Francesco che percorre a piedi il molo Favaloro e protende le braccia verso il mare, lanciando una corona di fiori, richiamano alla memoria il suo potente messaggio di fratellanza, di pace, di accoglienza, di amicizia che rimarrà scolpito nella storia dell’umanità - spiega Mannino - . Ecco perché vogliamo intitolare questo luogo a Papa Francesco perché sia imperituro il ricordo del suo messaggio potente e rivoluzionario nella sua semplicità».

«Papa Francesco ha un’importanza particolare, speciale per quest’isola. Lampedusa è stata scelta per il suo primo viaggio apostolico ed è rimasto emblematico nel mondo il grido contro l’indifferenza ai migranti. Nessuno qui ha mai dimenticato, e i sentimenti sono rimasti gli stessi di allora, quella visita, il suo volersi recare su molo Favarolo, l’incontro coi pescatori, il viaggio che ha voluto fare con la motovedetta per andare sul punto esatto dove c’è stata la strage dei quasi 370 migranti - ricorda Mannino - . Qui ha lasciato un segno indelebile, c’è un percorso dedicato a lui, con tutte le foto fatte all’epoca, dentro il museo. Il particolare indicativo del significato di quella visita è che la maggior parte dei bambini nati quell’anno vennero chiamati dai genitori Francesco».