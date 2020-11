Opere pubbliche, tour dell'assessore Falcone ad Agrigento e provincia

Tour istituzionale dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone oggi nell’Agrigentino. Alle 11 l’esponente del Governo di Nello Musumeci sarà a Cammarata; a seguire alle 13 l’assessore raggiungerà Lucca Sicula per poi spostarsi, alle 14.30, a Burgio. Previsti incontri con le amministrazioni comunali e i sindaci Giuseppe Mangiapane, Salvatore Dazzo e Vito Ferrantelli. Successivamente tappa a Ribera, alle 16, per un sopralluogo al cantiere Iacp di Largo Martiri di via Fani assieme al nuovo sindaco Matteo Ruvolo. Ancora, alle 16.45, l’esponente del Governo Musumeci sarà ad Agrigento: primo incontro al Genio civile con funzionari e dipendenti. Ad accoglierlo il direttore Rino La Mendola che illustrerà lo stato della progettazione su alcune importanti opere pubbliche sul territorio.

Infine, alle 17.30, Falcone sarà in municipio per un incontro con il sindaco Franco Micciché. Si discuterà della Cattedrale di San Gerlando e di tutte le iniziative messe in atto dalla Regione per contenere la frana del costone su cui insiste il Duomo agrigentino. Il sindaco Miccichè avrà la possibilità, dunque di iniziare ad interloquire con la Regione.

