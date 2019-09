Precari del Comune di Agrigento, prima il bilancio e poi la stabilizzazione

I 190 precari del Comune di Agrigento presto potrebbero essere stabilizzati. Ieri il vice sindaco, Elisa Virone e l'assessore al Bilancio, Francesco Cuzzola si sono recati a Palermo, in assessorato regionale agli Enti locali, per approfondire la questione.

Cuzzola, come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, spera che entro l'anno vengano approvati due Bilanci preventivi che permetteranno di far uscire dal precariato i lavoratori.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE