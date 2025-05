L'anno scolastico del progetto GdScuola si chiude all'istituto Giuseppe Garibaldi, l'ultimo incontro al plesso di Siculiana

Si conclude a Siculiana il progetto GDScuola. L'ultima tappa del progetto ha visto la partecipazione degli alunni dell’istituto comprensivo G. Garibaldi Realmonte, del direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, della dirigente Paola Catanzaro, della giornalista Francesca Capizzi e la presenza del sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito, che ha voluto complimentarsi con il direttore Romano per il progetto e la passione che il quotidiano più importante in Sicilia trasmette alle nuove generazioni attraverso «questo progetto che abbraccia le scuole di tutta l'Isola». Si è parlato di legalità, di come si svolge la professione del giornalista, del lavoro di redazione, della cronaca fatta in strada. I ragazzi hanno posto al direttore Romano e alla giornalista Francesca Capizzi parecchie domande sulla professione, su quanto sia difficile raccontare fatti come storie di femminicidi, di malasanità o di bullismo.