Siccità, al via la terza irrigazione di soccorso per gli agrumeti e i pescheti di Ribera

Dopo l’incontro avuto venerdì sera, a margine dell’inaugurazione della festa dell’amizia, con le rappresentanze del mondo agricolo di Ribera, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha autorizzato la cabina di regia per l’emergenza idrica a consentire la terza irrigazione di soccorso per gli agrumeti e i pescheti del comprensorio irriguo riberese, che raggruppa diversi comuni dell’entroterra.

«È iniziato oggi - dice il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace - il trasferimento di volumi idrici dalla diga Gammauta alla diga Castello. L'iniziativa coinvolge anche la vasca di accumulo di contrada Martusa. Manovre che consentiranno l’irrigazione in un territorio in cui le piogge dei giorni scorsi non sono state sufficienti».

Più volte le associazioni che raggruppano i produttori agricoli del comprensorio di Ribera avevano chiesto di potere avere ulteriori volumi idrici dagli invasi per potere salvare le piante e la stagione. Tuttavia, dovendo garantire il fabbisogno dell’acqua per gli usi civici, la cabina di regia aveva fino a ieri negato questa disponibilità. Nelle scorse ore c'è stata la svolta: «Saranno disponibili 400 metri cubi di acqua per ciascun ettaro di coltivazioni», dice il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. «È una risposta che arriva in ritardo, ma il mondo agricolo l’aspettava con ansia, quindi va bene così», conclude il primo cittadino.