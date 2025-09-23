«Nel Canale di Sicilia non c'è più pesce», la marineria di Sciacca in crisi

Si sono riuniti in assemblea al comune di Sciacca (Agrigento) armatori e pescatori della locale marineria, la seconda della Sicilia dopo quella di Mazara del Vallo, per tornare a ribadire la propria preoccupazione per la riduzione di pesce nel Canale di Sicilia e per chiedere sostegno al comune e alla deputazione di ogni livello. Incontro, ieri sera, al quale, oltre ad amministrazione e consiglio comunale, hanno preso parte anche i deputati regionali Michele Catanzaro (Pd) e Carmelo Pace (Dc).

I pescatori avevano programmato un sit-in di protesta da tenersi domani mattina a Palermo, davanti a uno dei palazzi della Regione, ma l’iniziativa è stata rinviata alla prossima settimana, anche in attesa che riprenda possesso delle sue deleghe l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca Luca Sammartino, con cui si punta ad avere un’interlocuzione.

Le imbarcazioni che compongono la flotta peschereccia di Sciacca sono un centinaio, la maggior parte delle quali effettuano la pesca a strascico. Un migliaio gli addetti, tra diretto e indotto, che secondo i calcoli della cooperativa Madonna del Soccorso contribuiscono al Pil cittadino con almeno 20 milioni di euro l’anno.