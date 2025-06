Tre voli in più su Lampedusa e proroga di 6 mesi per la Dat

Tre voli in più - previsti nei giorni 15, 22 e 29 giugno - sulla tratta Lampedusa-Palermo e viceversa e l’avvio dell’iter per garantire la proroga alla Dat Voli di Sicilia per almeno sei mesi, in maniera tale che a Lampedusa non venga compromessa la continuità territoriale. Poche ore dopo l’incontro fra il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivano dal MIT soluzioni concrete per evitare che venga pregiudicato il diritto alla mobilità, ma anche l’economia isolana.

«Si va verso la proroga alla Dat - spiega Mannino -, ma abbiamo chiesto, fin da subito, dei correttivi per garantire gli spostamenti dei residenti di Lampedusa, ossia una sistematica riserva di posti per quanti sono appunto residenti sull'isola».