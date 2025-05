Non parte il traghetto per Lampedusa, scoppiano le proteste

Il traghetto che ieri sera sarebbe dovuto partire da Porto Empedocle per Lampedusa non ha sciolto gli ormeggi per un guasto. L’altro traghetto, sempre della Caronte & Tourist che sarebbe dovuto partire stamane alle 9 non è salpato perché osserva il giorno di riposo. Tutto ciò ha provocato disagi ai passeggeri e ha danneggiato i pescatori lampedusani che non hanno potuto inviare il prodotto ittico in Sicilia.

Totò Martello, presidente del consorzio della pesca lampedusano e capogruppo all’opposizione in consiglio comunale dice: «È una vergogna che il sindaco delle Pelagie ed il prefetto di Agrigento non abbiano imposto alla compagnia di navigazione di far partire la nave per portare duecento passeggeri bloccati a Porto Empedocle, i camion delle derrate alimentari per l’isola, e prendere il pesce dei pescatori. Abbiamo chiesto la convocazione straordinaria del consiglio comunale per denunciare Caronte & Tourist perché non è in grado di garantire la continuità territoriale e contribuisce ad affossare l'economia delle Pelagie»