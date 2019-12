Comune di Ribera, si avvicina la stabilizzazione per 91 precari

Si avvicina la stabilizzazione per 91 precari del Comune di Ribera che, tra qualche giorno, certamente entro la fine dell'anno, potranno firmare il contratto che prevede l'assunzione a tempo indeterminato. Il consiglio comunale ha approvato gli ultimi atti propedeutici e in particolare il documento unico di programmazione 2019/2021, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 e il piano industriale e finanziario per la gestione integrata dei rifiuti proposti dalla società “Riberambiente s.r.l.”. Tutto in una seduta, facendo tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori.

Adesso manca soltanto l'approvazione del Peg da parte della giunta comunale e poi i 91 saranno dipendenti comunali a tempo indeterminato dopo un'attesa che dura da oltre 20 anni.

«Si è giunti ad una svolta decisiva - dice il sindaco, Carmelo Pace - per 91 lavoratori che da oltre un ventennio attendevano il giusto riconoscimento del proprio lavoro svolto al servizio del Comune di Ribera. Un ringraziamento va rivolto a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza presenti che, ognuno per la propria parte, hanno consentito l'approvazione di questi atti essenziali. Doveroso il riconoscimento al dirigente dei servizi Finanziari, dottor Raffaele Gallo, e a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato intensamente per la predisposizione di tutti gli atti necessari. Adesso non resta che completare l'iter con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato che spero giunga prima di Natale. Un augurio giunga a tutte queste famiglie che fra pochi giorni avranno la dovuta serenità sperata da decenni».

