Ambiente, il Blue Day raggiunge anche Ribera

Continuano nella spiagge dell'Agrigentino le giornate di sensibilizzazione ambientale promosse da Marevivo Sicilia. Ieri nuovo evento Blue Day nel litorale di Borgo Bonsignore, nel territorio di Ribera al confine con la riserva naturale della foce del fiume Platani, corso d'acqua individuato da Marevivo per la realizzazione del progetto Halykòs.

Dopo le tappe di Eraclea Minoa, Bovo Marina, Siculiana Marina e Borgo Bonsignore il prossimo appuntamento è in programma sabato 24 nella spiaggia di Capo San Marco a Sciacca.

«In questi 35 anni di lotte e impegno crediamo che siamo arrivati ad un punto di svolta epocale, incontriamo tanta più gente sensibile e rispettosa, sovente anche molto informata sull'inquinamento e sulle condizioni del mare», ha dichiarato ieri Fabio Galluzzo, responsabile di Marevivo Sicilia, che aggiunge: «Il lavoro portato avanti dalle associazioni ambientaliste, dai media, dalle scuole e dalle istituzioni sta per dare i frutti tanto sperati. Ma non bisogna abbassare la guardia per garantirci un futuro migliore di quello prospettato dalle recenti valutazioni ambientali, che presumono catastrofi naturali».

