Pulizia e lotta al randagismo, gli albergatori di Sciacca alzano la voce

Una maggiore attenzione per la pulizia della città, ma anche per il randagismo e per la sistemazione delle strade. Sono le principali richieste avanzate ieri dagli albergatori durante la riunione della commissione consiliare Turismo convocata dal presidente, Fabio Termine.

Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore di Sciaccamare, Calogero Napoli, e il General Manager del Verdura Resort, Giacomo Battafarano. "Non siamo soddisfatti del Comune - dice il direttore di Sciaccamare, Calogero Napoli - perché con riferimento all'imposta di soggiorno bisogna migliorare tantissimo i servizi".

"Da diversi anni chiediamo la sistemazione della strada d'ingresso agli alberghi, di migliorare la scerbatura e intervenire sul randagismo che ci ha creato disagi. L'anno scorso il Comune è intervenuto e siamo riusciti in parte a risolvere i problemi".

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE