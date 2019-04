Hydortecne, gli stipendi arriveranno dopo Pasqua

Gli stipendi per i 150 dipendenti di Hydortecne arriveranno dopo Pasqua. I commissari, nominati nei giorni scorsi dalla Prefettura, non sono materialmente nelle condizioni di poter procedere ai pagamenti per conto della società. Ma gli stipendi arriveranno.

È emerso questo, ieri, dopo il vertice tra il commissario della Hydortecne, Giuseppe Massimo Dell'Aira, e le sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Rsa. A fare temere il peggio ai lavoratori - anche sul fronte degli incassi degli stipendi - è stata la presentazione dell'istanza di concordato.

Una faccenda questa che rende ulteriormente più problematico il saldo di posizioni debitorie maturate dalla società prima dell'insediamento dei commissari.

