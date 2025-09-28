Il premio Pirandello va ad Andò e Bergamasco

Sono il regista Roberto Andò e l’attrice Sonia Bergamasco i vincitori del premio nazionale di teatro Luigi Pirandello che è stato consegnato ieri sera ad Agrigento. Il premio del presidente onorario della giuria, Maria Concetta Di Natale, è andato invece alla studiosa Sarah Zappulla Muscarà, che ha recuperato e resi noti drammi e testi dei maggiori scrittori e drammaturghi siciliani a partire da Stefano Pirandello, figlio primogenito di Luigi.

Durante la cerimonia si è esibito il pianista Alessandro Gervasi, le motivazioni sono state lette dall’attore e regista, Gaetano Aronica, presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, dal giovane puparo Antonio Tancredi Cadili e dall’attrice Maria Maurigi. Nell’anno di Agrigento capitale italiana della Cultura, lo storico riconoscimento biennale organizzato dalla Fondazione Sicilia e dallo scorso anno con la Fondazione per l’arte e la cultura Lauro Chiazzese, ha quindi lasciato momentaneamente Palermo e premiato un regista e un’attrice che si sono sempre mossi tra letteratura, teatro e cinema: Andò ha firmato numerosi allestimenti e film dal forte impegno letterario, la Bergamasco si prepara ad interpretare la principessa di Lampedusa in teatro.