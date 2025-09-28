Agrigento 2025, consegnato il trentesimo Gardens of Peace tra Ribera e Caltabellotta

Un luogo dove respirare. Pensare. Decidere. Ritrovare se stessi, guardando una vallata immersa nella natura, tra necropoli sicane, le rovine di un castello, un fiume che scorre e, tra qualche mese, anche una cascata. Siamo tra Ribera e Caltabellotta, nell’Agrigentino e qui è nato il trentesimo «Gardens of Peace», un unico progetto che sta attraversando l’Europa e che è stato inserito nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

Il castello di Poggiodiana, restituito e illuminato da pochi giorni a cura del Parco Valle dei Templi, sembra guardare da lontano questo luogo «di cura» che fino a poche settimane fa era abbandonato. Ora è un belvedere a gradoni dove tre piattaforme in legno di abete invitano al riposo e alla riconnessione con la natura: da qui si abbraccia l’intera vallata del fiume Verdura, al confine tra i due comuni che dividono una storia e un territorio comune.

Nella prossima primavera sarà un giardino colorato: garden designer e giovani architetti hanno cosparso tutto di semi, nasceranno fiori accanto alle piante aromatiche, soprattutto alloro e rosmarino, già messe a dimora. Il Giardino della Pace è un simbolo universale di memoria e resilienza, luogo in cui la bellezza del paesaggio si intreccia con la riflessione e il dialogo. Si chiamerà «Belvedere delle lucertole», prendendo spunto dai rettili che sopravvivono anche in ambienti ostici.