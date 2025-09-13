A Favara sul palco la Storia della Musica

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un ponte tra generazioni: dai complessi storici che hanno segnato la scena locale, fino ai giovani talenti. La kermesse condotta dal giornalista Rai Salvatore Fazio

Salvatore Fazio
Gruppi musicali siciliani del passato e del presente su uno stesso palco: quello del grande evento Storia della Musica condotto dal giornalista della RAI Salvatore Fazio. La kermesse si terrà a Favara, domenica 14 settembre, alle 21, in piazza Cavour. Un percorso in cui la musica diventa ponte tra generazioni: dai complessi storici che hanno segnato la scena locale, fino ai giovani talenti.

Sul palco si alterneranno: Smoke’n Roll, The New Strangers, Gli Evasi, Andromeda, Gli Squali, New Caravan, Blue Sicily, Bosswingjazz Group, Route 66, Pink Floyd Passion e Pino Minio & Friends.

Un evento con ingresso gratuito che si preannuncia ricco di emozioni, ricordi e spettacolo, tra coinvolgenti performance, reunion storiche e nuove voci emergenti.

