Agrigento 2025, il concerto di Allevi per lanciare la candidatura di Lampedusa a patrimonio Unesco

Il concerto di Giovanni Allevi, il prossimo 12 settembre a Lampedusa, sarà l’occasione per la presentazione della candidatura del progetto «Gesti dell’accoglienza» per rendere l’isola patrimonio immateriale dell’Unesco.

«Un riconoscimento del valore umano e culturale dell’accoglienza spontanea - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - praticata da anni da una comunità che si è trovata ad essere frontiera e rifugio. Gli abitanti di Lampedusa non si sono mai tirati indietro, trasformando l’emergenza in un modello di umanità concreta con al centro la dignità dell’uomo». “Inscrire les gestes de l’hospitalité vive au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité» è un laboratorio pionieristico di ricerca sui futuri desiderabili in nome della fraternità e del multilinguismo, portato avanti dal 2021 dal collettivo francese Perou con il progetto Avenir, che culminerà nella definizione del dossier per la candidatura Unesco. Per arrivarci sono in corso laboratori, scambi, coinvolgimento di artisti, università, studiosi di Italia e Francia.