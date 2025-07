L'arrivo degli Alleati nel 1943 sulla spiaggia di Licata: proiezione di filmati dall’archivio Nara girati dagli americani nel 1943, letture e canti in riva al mare. Lo chef Pino Cuttaia rivisita la Razione K delle truppe americane

Sarà una vera iniziativa crossover tra linguaggi diversi, aperta al pubblico, che intreccia materiali d'archivio, cibo, musica, studi accademici e pagine letterarie: si parte dalla proiezione, proprio lungo le sponde dove approdarono le truppe alleate nel '43, di un video che attinge ai filmati d’epoca girati dagli americani, acquisiti dagli archivi nazionali di Washington, rimasterizzati per la prima volta in 4K, montati da Awen Films (Valerio Ciriaci, Mila Tenaglia, Isaak Liptzin) e dalla curatrice del progetto, Teresa Fiore della Montclair State University (New Jersey).

Le proiezioni saranno sfondo e motore alla musica del cantastorie Mel Vizzi e della cantante Federica Balistreri; alla lettura di brani di Leonardo Sciascia e testimonianze dirette lette dall’attore Davide Incandela e dalla studentessa Ginevra Rapidà; lo studio storico è affidato a Carmela Zangara, Rosario Mangiameli, Mirco Carrattieri e Chiara Ottaviano che avvieranno un dialogo con il pubblico sul tema dello Sbarco.

Una particolarità viene dalla gastronomia: lo chef stellato Pino Cuttaia ha riletto in chiave contemporanea la famosa Razione K in dotazione alle truppe, il kit di sopravvivenza dei soldati pensato per resistere tre giorni sotto il fuoco nemico; di fatto l’America racchiusa in una scatoletta rettangolare, semplice, ma carica di novità. Dentro c’erano pastiglie di caffè solubile, biscotti, chewing gum alla menta, cioccolata, carne in scatola, sigarette Lucky Strike, tutti beni che diventarono simbolo di un ricco Paese lontano. Cuttaia ha inventato (e distribuirà) un assaggio della memoria, rivisitando la razione dei soldati, biscotti, erbe selvatiche, ricordi e un cioccolatino modicano.

“Sbarco non si ferma – spiega Teresa Fiore – stiamo raccogliendo testimonianze della comunità e, nel corso di un laboratorio pubblico, faremo il punto su come lo sbarco alleato è stato ricordato fino ad oggi e su come potrà essere “memorializzato” in futuro”. Il gruppo di lavoro in questi giorni sta raccogliendo spunti e interviste con la comunità locale al Centro di Documentazione sullo Sbarco di Licata. Giovedì (10 luglio) alle 11 al Museo civico archeologico della Badia di Licata è in programma un laboratorio sulla memorializzazione dello sbarco in linea con altri progetti di storia come Liberation Route Europe.

SBARCO è un'iniziativa a cura della professoressa Teresa Fiore della Montclair State University (New Jersey) e di Awen Films (Valerio Ciriaci, Mila Tenaglia, Isaak Liptzin), inserita nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, con la collaborazione del Comune di Licata, l’Associazione MEMENTO, Liberation Route Europe Italia, l’Ente Parco della Valle dei Templi, il Ristorante La Madia di Licata e l’Antica Dolceria Bonajuto di Modica.

E’ parte di SPONDE - acronimo di Sbarchi, Partenze, Odissee, Narrazioni, Documenti ed Ecologie - rete di progetti interdisciplinari e multimediali (due mostre e uno spazio digitale, oltre all’iniziativa SBARCO) che esplora i luoghi di contatto tra acqua e terra: coste da cui chi migra, parte o arriva, punti di sbarco delle truppe militari, o spazi naturali in continuo divenire. Questi luoghi liminali, nell’incontro-scontro tra elementi, persone e storie, aprono nuove e inaspettate forme di sapere e abitare grazie allo scambio.

SPONDE abbraccia un gruppo di artisti, registi, studiosi di base negli USA (New York e Los Angeles), ma con un forte legame personale e professionale con l'Italia: Valerio Ciriaci, Teresa Fiore, Isaak Liptzin, Vetri Nathan, Maria D. Rapicavoli e Mila Tenaglia.