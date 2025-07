Agrigento Capitale della Cultura: il maestro Riccardo Muti tra gli dei al Tempio della Concordia

La Valle dei Templi di Agrigento si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti dell’estate 2025. Nella spianata davanti al Tempio della Concordia, simbolo maestoso dell’antichità greca, sono in corso i lavori di allestimento del grande palco che il prossimo 7 luglio alle 21.30 ospiterà il concerto del Maestro Riccardo Muti, che dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. L’evento, promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, è finanziato dalla Regione siciliana e rientra tra le iniziative a supporto di Capitale italiana della Cultura. Un appuntamento imperdibile, che unirà la grandezza della musica classica alla maestosità del patrimonio archeologico siciliano in una cornice unica nel suo genere. Muti, alla direzione dell’orchestra da lui stesso fondata nel 2004, eseguirà la Sinfonia n.5 in Do Minore di Ludwig Van Beethoven; la Sinfonia n.4 in La maggiore «Italiana» di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la sinfonia da I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi.