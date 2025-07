Premio Matano a Lampedusa, ecco i nomi dei vincitori

Jenna Vehviläinen (YLE-radio tv finlandese) per la stampa estera, Asmae Dachan (L’Espresso) per la stampa cartacea nazionale, Davide Demichelis e Alessandro Rocca (Geo-Rai 3) per la tv nazionale e Gabriele Ragnini (Sportweek) per la categoria Under 30: sono questi i vincitori della decima edizione del premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, che riceveranno il riconoscimento durante la serata del 12 luglio a Lampedusa. Lo ha stabilito la giuria.