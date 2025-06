Agrigento Capitale della Cultura, monsignor Marco Frisina con Chorus Inside Sicilia di Federcori e Bequadro

Un evento musicale, organizzato da Chorus Inside Sicilia della Federcori, presieduta da Salvatore Di Blasi, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Agrigento, è in programma nella Città dei Templi il 19 giugno alle ore 19:30 (Lectio Magistralis) e il 21 giugno alle ore 21:30 in Cattedrale, perfetta fusione di architettura arabo-normanna, gotico chiaramontano, rinascimentale e barocco siciliano.

Per la prima volta ad Agrigento sarà presente Monsignor Marco Frisina, il grande compositore di Musica Sacra e di colonne sonore cinematografiche, pluripremiato a Hollywood, che dirigerà uno straordinario concerto di 200 coristi provenienti da 10 Cori Parrocchiali e non, della Diocesi di Agrigento, tutti aderenti alla Federcori, accompagnati dalla formidabile Orchestra Bequadro di Bagheria, composta da 50 maestri musicisti, con il prezioso supporto di 5 solisti.