Sciacca, folla per il Carnevale: è boom di presenze negli hotel

Duemila presenze con pernottamento a Sciacca in occasione del Carnevale. È il dato, riferito dall’assessore comunale al Turismo, Francesco Dimino, che accende maggiormente i riflettori sulla festa come volano per l’apertura della nuova stagione turistica. Ieri, nella prima delle due domeniche di Carnevale, c’è stato un vero e proprio bagno di folla con decine di migliaia di persone, giunta da ogni parte della Sicilia, che hanno affollato i viali della sfilata.

In molti hanno lasciato Sciacca durante la sera e, infatti, è il dato sui pernottamenti che viene sottolineato con ancora maggior soddisfazione da Dimino.

