Debutto in Sicilia al teatro L’Idea di Sambuca per «La donna della bomba atomica»

Arriva per la prima volta in un teatro siciliano l’attrice Gabriella Greison, inserita da Forbes nella classifica delle donne di successo del 2024. L’esordio è al teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia sabato 1 marzo (ore 20.30), con replica domenica 2 marzo (alle 19.00), Greison porterà in scena la sua ultima produzione teatrale, «La donna della Bomba atomica», drammaturgia tratta dal suo omonimo libro pubblicato da Mondadori nel 2024 e dedicato alla figura di Leona Woods, scienziata del gruppo di Robert Oppenheimer che guidò il progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica, ponendo fine alla seconda guerra mondiale.

Il festival del liceo Caminiti, in calendario dal 10 al 12 marzo a Giardini di Naxos, quest’anno assegnerà il prestigioso premio nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà nella cittadina messinese il lunedì 10 marzo, a ricevere i riconoscimenti oltre a Gabriella Greison, anche a Massimo Limoncelli di Unipa e Mauro Curcuruto. All’incontro saranno presenti: una delegazione di docenti dell’Istituto, il direttore del Festival Nicola Monforte, Carmelina Longo e Fulvia Toscano. Il premio – si legge nella nota ufficiale – viene assegnato a Greison «per il grande lavoro culturale promosso per la conoscenza del ruolo delle donne nella scienza, sia attraverso pubblicazioni di prestigio sia per mezzo dell’espressione del teatro di narrazione».

Laureata in fisica nucleare all’Università statale di Milano, Gabriella Greison ha un curriculum di eccellenza: scienziata, attrice teatrale, drammaturga, autrice, scrittrice, giornalista, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva per Rai, Mediaset e Sky, protagonista di podcast di successo come quello sulla figura di Marie Curie, ideatrice e direttrice artistica del Festival della fisica. Ha al suo attivo la pubblicazione di numerosi romanzi dedicati agli scienziati illustri del XX secolo, con un particolare focus sulle figure femminili, ricostruite grazie ad un mirato lavoro di ricerca internazionale condotto da Greison in Europa e negli Usa: le tante donne della scienza che grazie al loro ingegno hanno giocato un ruolo sulla scena del mondo, ma che ancora restano perlopiù sconosciute al grande pubblico. Come la moglie di Albert Einstein, Mileva Maric, prima donna ammessa al corso di Fisica al Politecnico di Zurigo dove conobbe il futuro marito da cui avrebbe poi divorziato; o Leona Woods, la giovane fisica americana che lavorò con Enrico Fermi e fu l’unica donna ammessa a partecipare al progetto Manhattan per la costruzione del reattore nucleare e protagonista dello spettacolo «La donna della bomba atomica» prossimamente in scena a Sambuca.

«Leona Woods – anticipa Gabriella Greison – aveva un temperamento appassionato, direi da donna del Sud. Un tratto di personalità che scopriremo nello spettacolo e che la comunità scientifica le riconosceva».