Agrigento, canti e balli tradizionali aspettando la sagra del Mandorlo in fiore

Al Teatro Pirandello di Agrigento circa 80 artisti si sono esibiti nell’anteprima del 77° Mandorlo in fiore, intitolata «Aspettando la sagra - Amuri amuri. Canti, musiche delle tradizioni popolari agrigentine». Nel corso della serata, condotta da Valentina Alaimo e Davide Sardo, è stato presentato il programma della manifestazione.

Le sfilate mattutine dei gruppi folkloristici avverranno nelle domeniche del 9 e 16 marzo. L’11 ci sarà l’accensione del Tripode al Tempio della Concordia, testimonianza di pace e fratellanza tra i popoli. Il 12 il Teatro Pirandello ospiterà uno spettacolo che è un tributo alle danze latino-americane. Il 13 i gruppi folk animeranno la via Atenea e i locali. Il 14 sarà la volta della tradizionale fiaccolata. Non mancheranno i mercatini in viale della Vittoria e il Food village in piazza Stazione. Gli spettacoli dei gruppi folkloristici, anche dei «Bambini del Mondo», si svolgeranno al Palacongressi. La cerimonia di premiazione con la consegna del Tempio d’Oro avverrà nel pomeriggio del 16 marzo innanzi al Tempio della Concordia.