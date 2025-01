Agrigento capitale della Cultura, il sindaco: «Il nostro territorio ha una grandissima opportunità»

«È un giorno importante per Agrigento e tutto il territorio agrigentino e Lampedusa». Lo dice il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, nel giorno della cerimonia di inaugurazione di Agrigento Capitale italiana della cultura.

Il primo cittadino aggiunge: «Abbiamo dato al nostro territorio una grandissima opportunità e dobbiamo essere bravi adesso, lo saremo, a mantenere quello che abbiamo promesso di fare e andare oltre. Il 2025 deve essere un punto di partenza affinché poi Agrigento possa godere di quanto si è fatto in questi anni».

Sulle polemiche riguardo i ritardi organizzativi e logistici ha assicurato: «Io vado oltre, vado avanti, ritardi non so chi è che li denuncia di volta in volta. Io non conosco polemiche».