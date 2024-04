Borgo dei Borghi, Naro si piazza al decimo posto. L'ultima vittoria siciliana risale al 2016

L'ultimo successo di un borgo siciliano risale al 2016 quando ad aggiudicarsi la classifica era stata Sambuca di Sicilia. L'anno scorso, invece, Salemi, in provincia di Trapani, si era piazzata terza.

Naro, unico paese siciliano a partecipare a questa edizione del Borgo dei Borghi, si è classificato decimo. La finale dell'undicesima edizione è stata vinta da Peccioli, in Toscana, che ha avuto la meglio sugli altri 19 borghi. Venti sono infatti i borghi che partecipano alla sfida, in rappresentanza di altrettante regioni e territori ricchi di storia, tradizione arte culinaria.

Il sindaco di Naro

«Il borgo di Naro, un gioiello medievale e barocco sito in provincia di Agrigento, unico borgo siciliano in gara si é classificato nella top 10 del premio Borgo dei Borghi 2024, concorso legato all’omonima trasmissione della Rai. Grazie a tutti per aver condiviso questa bellissima esperienza volta alla promozione del nostro territorio. Complimenti al Borgo vincitore e a tutti gli altri borghi che hanno partecipato», ha scritto su Facebook, Maria Grazia Brandara, subito dopo la proclamazione del vincitore.