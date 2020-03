Imparare la lingua albanese: gemellaggio tra l'arcidiocesi di Agrigento e quella di Tirana

Imparare la lingua albanese per sviluppare progetti di gemellaggio tra l'arcidiocesi di Agrigento e quella di Tirana. Il centro per la Missione della Curia agrigentina ha infatti organizzato un corso di lingua e cultura albanese. Il corso sarà tenuto dal professor Matteo Mandalà dell'Università di Palermo. Il corso è propedeutico alla missione estiva in Albania.

«Prendi il largo» è una delle iniziative promosse dal seminario agrigentino e dal Centro per la Missione dell'Arcidiocesi di Agrigento. Si tratta di una breve esperienza a Bilisht e Korce aperta a giovani e adulti e famiglie che desiderano riscoprire la loro vocazione e mettersi in gioco, per due settimane, in attività di evangelizzazione e di servizio ai poveri. La Diocesi ha esteso l'invito ai gruppi, associazioni che desiderano fare esperienza concreta di missione nell'Albania del sud, guidata dal vescovo monsignor Giovanni Peragine.

I partecipanti saranno chiamati a vivere una esperienza di comunione con le piccole comunità di Bilisht e Korce, attraverso attività di animazione missionaria e servizio ai poveri, specialmente con i bambini e i ragazzi disabili. Poi ci sono le esperienze della Pasqua in Albania per i seminaristi agrigentini.

