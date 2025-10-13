La Nadir attracca a Lampedusa, a bordo 56 migranti salvati nel Canale di Sicilia

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il veliero ong Nadir ha soccorso un gommone di 10 metri con a bordo 47 persone (tra loro 5 donne e 3 minori) originari di Congo, Gambia, Nigeria, Sudan, Mali, Senegal e Guinea Conakry. Il gruppo, già trasbordato su una motovedetta della guardia costiera e sbarcato a Lampedusa, ha riferito d'essere partito, pagando 2.500 dollari, da Zawya in Libia. La ong Nadir nei giorni scorsi aveva soccorso, in area Sar Maltese, l'imbarcazione nella cui stiva sono stati trovati 10 giovani migranti morti per asfissia. X / RESQSHIP (@resqship)(ANSA). NPK +++ HO NO SALES - DITORIAL USE ONLY +++ o +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++

Ha attraccato, nel cuore della notte, a Lampedusa la ong Nadir (a cui è stato assegnato il Pos della maggiore delle isole Pelagie) con a bordo 56 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. I ghanesi e sudanesi, fra cui una donna e due minori, hanno riferito d’essere salpati, con un gommone di 8 metri, da Gas Garabulli in Libia nella serata di venerdì scorso. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti sono, al momento, 214. Nessun trasferimento è previsto per la mattinata. Sul peschereccio, con circa 100 migranti, avvistato dal velivolo Eagle3 di Frontex a 85 miglia da Malta, si è intanto diretta la nave ong Nihayet Garganey VI. L’intervento di soccorso è stato coordinato da Malta.

