La Nadir attracca a Lampedusa, a bordo 56 migranti salvati nel Canale di Sicilia

Ha attraccato, nel cuore della notte, a Lampedusa la ong Nadir (a cui è stato assegnato il Pos della maggiore delle isole Pelagie) con a bordo 56 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. I ghanesi e sudanesi, fra cui una donna e due minori, hanno riferito d’essere salpati, con un gommone di 8 metri, da Gas Garabulli in Libia nella serata di venerdì scorso. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti sono, al momento, 214. Nessun trasferimento è previsto per la mattinata. Sul peschereccio, con circa 100 migranti, avvistato dal velivolo Eagle3 di Frontex a 85 miglia da Malta, si è intanto diretta la nave ong Nihayet Garganey VI. L’intervento di soccorso è stato coordinato da Malta.