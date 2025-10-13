La donna dispersa dopo l'alluvione a Favara, prorogate le ricerche

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Marianna Bello

Le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara dispersa da 13 giorni dopo l’alluvione che si è abbattuta sulla città, sono state prorogate e stanno andando avanti anche oggi.

«Grazie al prefetto Salvatore Caccamo - ha spiegato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, - si continuerà a cercare per trovare qualunque cosa possa condurci a Marianna. Non nascondo che c’è scoramento tra i tanti che da giorni si stanno spendendo senza sosta per restituire Marianna alla sua famiglia». Oggi a Favara torneranno le unità cinofile molecolari del centro addestramento carabinieri di Firenze che erano andate via per un impegno nel fine settimana.

