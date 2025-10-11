Giornate della Salute dell'Asp di Palermo, a Linosa oltre 500 prestazioni

Si sono concluse con grande partecipazione a Linosa le “Giornate della Salute” organizzate dall’Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation (LCIF), che ha messo a disposizione un poliambulatorio mobile attrezzato.

Per 3 giorni la più piccola delle Pelagie si è trasformata in un presidio sanitario diffuso: oltre 500 le prestazioni complessive tra visite specialistiche, screening e consulenze hanno consentito ai cittadini di accedere gratuitamente a servizi di prevenzione e assistenza, riducendo le distanze con la terraferma.

I numeri testimoniano un impegno corale: 217 prestazioni cardiologiche (anche di controllo di pacemaker e defibrillatori), 61 visite oculistiche, 47 dermatologiche, 35 urologiche, 33 ortopediche, 19 ginecologiche, 13 di medicina interna e 13 visite domiciliari di geriatria, oltre a 37 screening visivo e logopedico pediatrico e 33 attività di assistenza e supporto alle richieste di invalidità e allo sportello amministrativo.

“Le Giornate della Salute a Linosa hanno dimostrato quanto la sanità possa e debba essere vicina alle persone – ha sottolineato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – portare medici e specialisti in territori isolati significa ridurre le disuguaglianze e garantire a tutti il diritto alla salute. È stato possibile grazie alla sinergia tra l’Asp, l’amministrazione comunale e il Distretto Lions 108 Yb Sicilia, che insieme alla LCIF ha messo a disposizione un poliambulatorio mobile, uno strumento prezioso per portare la prevenzione ovunque. Ringrazio tutti i professionisti e i volontari coinvolti per la dedizione e la sensibilità con cui hanno svolto la loro attività”.