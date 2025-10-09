Soccorsi 64 migranti sull'isola di Lampione

Nella notte due motovedette della guardia costiera di Lampedusa, hanno soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull’isola di Lampione, situata a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa.

«L’area, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare, assenza di approdi naturali e dalla presenza di numerosi scogli affioranti - informa la guardia costiera - rende particolarmente complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali, specialmente durante le ore notturne. Nonostante le difficili condizioni operative, il personale della Guardia Costiera ha portato a termine con successo l’intervento di recupero, garantendo la sicurezza di tutte le persone presenti sull’isola».

I migranti, che hanno riferito di essere partiti dalla Libia nella giornata di ieri, sono stati recuperati intorno alle 3 e le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba con lo sbarco a Lampedusa. Non si registrano feriti o situazioni sanitarie di particolare rilevanza.