Soccorsi 64 migranti sull'isola di Lampione

L'isola di Lampione

Nella notte due motovedette della guardia costiera di Lampedusa, hanno soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull’isola di Lampione, situata a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa.

«L’area, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare, assenza di approdi naturali e dalla presenza di numerosi scogli affioranti - informa la guardia costiera - rende particolarmente complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali, specialmente durante le ore notturne. Nonostante le difficili condizioni operative, il personale della Guardia Costiera ha portato a termine con successo l’intervento di recupero, garantendo la sicurezza di tutte le persone presenti sull’isola».

I migranti, che hanno riferito di essere partiti dalla Libia nella giornata di ieri, sono stati recuperati intorno alle 3 e le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba con lo sbarco a Lampedusa. Non si registrano feriti o situazioni sanitarie di particolare rilevanza.

