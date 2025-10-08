Riapre la strada franata a Siculiana, dopo 4 anni di isolamento con venti famiglie sgomberate

È stata ricostruita, e da oggi riconsegnata alla pubblica fruizione a Siculiana la strada Cantamatino, arteria strategica per la sicurezza dell’intero territorio comunale, classificata come "via di fuga" in caso di calamità naturali.

Il 21 novembre del 2021 la sede stradale fu interessata da una frana, che causò l’isolamento di una quarantina di famiglie residenti attorno all’area e costringendo il comune a sgomberarne la metà dalle loro case. L'intervento di ripristino dell’arteria è stato possibile grazie ad un finanziamento da 2,2 milioni di euro stanziato dalla Protezione civile della Regione Siciliana. I lavori sono stati completati e collaudati nei giorni scorsi.

«Ricordo ancora le paure e le preoccupazioni di chi in quel momento dovette abbandonare di punto in bianco la propria la propria abitazione», ha detto il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito durante la cerimonia di inaugurazione della strada riaperta al traffico.