Cattolica Eraclea, rubati più di 1.500 metri di cavi di rame: una zona resta al buio

Più di 1.500 metri di cavi di rame, che alimentano soprattutto gli impianti della pubblica illuminazione, sono stati rubati a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. La zona dove è stato messo a segno il furto si trova nei pressi della strada di accesso alla località balneare di Eraclea Minoa, a pochi metri dall’area archeologica che sorge sulle rovine di un antico insediamento greco.

Il sindaco Santo Borsellino ha presentato denuncia contro ignoti. Si stima un danno economico di almeno 70 mila euro. I carabinieri della locale stazione stanno provando a visionare le immagini registrate da qualche telecamera di videosorveglianza situata nell’area interessata.

I ladri avrebbero agito al buio, approfittando anche del fatto che gran parte dei possessori di seconde case per la villeggiatura situate nella zona si sono già trasferiti. Secondo i carabinieri, dopo essere stati smontati, i cavi elettrici sono stati caricati su un mezzo pesante per poi allontanarsi.